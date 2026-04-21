SARONNO – Le sedi di diverse realtà cittadine messe a soqquadro: è lo scenario trovato questa mattina all’ex scuola Pizzigoni di via Parini, dove nella notte i ladri hanno preso di mira quella che è una vera e propria casa del volontariato saronnese. A scoprire il furto sono stati i primi volontari arrivati in mattinata nella struttura. Davanti ai locali in disordine hanno subito dato l’allarme, avvisando il Comune che ha quindi contattato le associazioni coinvolte.

All’interno dell’edificio più spazi risultano rovistati. Cassetti aperti, materiali spostati e stanze messe sottosopra, segno di un passaggio rapido ma diffuso in più sedi utilizzate dalle realtà presenti. Ci sono anche diverse porte sfondate. Nel pomeriggio è stato effettuato un sopralluogo con i volontari delle associazioni e con la polizia locale, per fare il punto della situazione e verificare eventuali danni o ammanchi.

Dai primi riscontri, ancora in fase di verifica, i ladri avrebbero portato via solo le monete contenute in una macchinetta del caffè. Non risultano, al momento, altri furti di materiale.

Un possibile elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalla videosorveglianza della zona. Le immagini saranno analizzate per cercare di chiarire la dinamica e risalire ai responsabili.

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