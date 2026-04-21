Città

SARONNO – A Saronno la lettura diventa occasione di incontro e confronto. La biblioteca civica rilancia il proprio gruppo di lettura, un’iniziativa pensata per chi desidera condividere impressioni sui libri, scoprire nuovi autori o lasciarsi guidare verso titoli fuori dai percorsi abituali.

L’appuntamento si svolge con cadenza mensile, ogni giovedì, dalle 17 alle 18.15, negli spazi del soppalco della biblioteca di Casa Morandi, in viale Santuario 2. Un momento informale, aperto sia ai lettori abituali sia a chi vuole avvicinarsi per la prima volta a un’esperienza di lettura condivisa.

Il prossimo incontro è in programma per il 23 aprile e sarà dedicato al romanzo “L’ora di greco” della scrittrice Han Kang, occasione per approfondire insieme temi e suggestioni dell’opera.

La partecipazione è gratuita e non richiede iscrizione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca all’indirizzo email [email protected] oppure ai numeri 02 96701153 e 02 9609075.

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