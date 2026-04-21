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SARONNO – In occasione della Giornata della terra, prevista per mercoledì 22 aprile, la Federazione italiana ambiente e bicicletta lancia la mobilitazione nazionale denominata “Muoviamoci per la terra“. L’iniziativa rappresenta un invito corale rivolto a tutti i cittadini affinché scelgano mezzi di trasporto sostenibili per raggiungere i luoghi di studio o di lavoro, promuovendo un gesto collettivo capace di trasformare le abitudini quotidiane verso una mobilità attiva a basso impatto ambientale.

Fiab Saronno Ciclocittà si fa portavoce locale di questa mobilitazione, esortando aziende, scuole, amministrazioni e associazioni del territorio a diffondere l’invito e a incoraggiare la partecipazione delle proprie comunità. L’obiettivo principale è dimostrare come ogni spostamento effettuato rinunciando all’auto privata contribuisca concretamente alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, dei consumi energetici e della pressione sulle risorse naturali del pianeta.

Scegliere di muoversi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici come treni e bus non è solo una strategia per contrastare l’inquinamento e il traffico che soffocano le aree urbane, dove ancora il 60% dei tragitti avviene con mezzi motorizzati, ma è innanzitutto una scelta per la salute individuale. La mobilità attiva è infatti associata a una significativa riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, tumori e stress, combattendo efficacemente la mortalità prematura.

L’evento del 22 aprile invita chi già adotta stili di vita eco-compatibili a condividere la propria esperienza con colleghi e conoscenti, mostrando che il cambiamento è possibile partendo proprio dai piccoli spostamenti di ogni giorno. Muoversi in modo sostenibile diventa così un atto di cura verso se stessi e verso la propria comunità, un primo passo fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle città e proteggere il futuro della terra.

(foto d’archivio)

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