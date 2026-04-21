SARONNO – Una collanina d’oro strappata dopo una spinta violenta: è il bottino di un furto avvenuto attorno alle 8,30 in via Tommaso Grossi ai danni di un uomo di 65 anni residente in città.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava camminando quando è stato urtato con forza da un individuo a bordo di un monopattino. L’impatto lo ha fatto cadere a terra. In quel momento l’aggressore ha approfittato del disorientamento della vittima per strappargli dal collo la collanina, per poi allontanarsi rapidamente.

Il sessantacinquenne ha riportato alcune contusioni, giudicate non gravi, ed è rimasto molto scosso per quanto accaduto.

Sull’episodio sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e risalire al responsabile. Al momento si tratta di informazioni preliminari, che dovranno essere confermate dalle forze dell’ordine.

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