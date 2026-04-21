Cronaca

SARONNO – Tornano a far parlare di sé i furti sulle auto in città. Negli ultimi giorni si segnalano nuovi episodi e l’ultimo caso è finito anche sui social, dove sono state pubblicate immagini che mostrano i danni subiti da una vettura.

In particolare, su Facebook è comparso un post con la foto di una utilitaria parcheggiata con il finestrino completamente in frantumi. A corredare l’immagine, il messaggio: “Via Iv novembre… stanotte!!!!”, a indicare che il fatto sarebbe avvenuto nella notte, in centro nella zona residenziale alle spalle del Municipio. Le immagini, piuttosto eloquenti, mostrano il vetro laterale ridotto in mille pezzi, segno di un possibile tentativo di furto o di un colpo riuscito ai danni dell’auto. Non è la prima volta che in Saronno si verificano episodi di questo tipo: i cosiddetti “topi d’auto” sembrano essere tornati in azione, prendendo di mira veicoli in sosta, spesso alla ricerca di oggetti lasciati all’interno.

L’episodio ha suscitato commenti e preoccupazione tra i residenti, con diversi utenti che segnalano situazioni simili o invitano a prestare attenzione, evitando di lasciare oggetti visibili nelle auto parcheggiate.

(foto: particolare di una delle immagini comparse sui social)

21042026