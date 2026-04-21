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SARONNO – Lo scorso 18 aprile si è conclusa la stagione 2026 a squadre per Asd Tennistavolo Saronno, protagonista quest’anno di risultati molto positivi, promozioni e grandi traguardi che, dunque, confermano la costante crescita a livello nazionale della società sportiva saronnese.

Tra questi magnifici risultati, la spettacolare promozione diretta in Serie B2 della squadra maschile Saronno Rotoclear composta da Micheal Tripi, Marco Gemma, Ludovico Bini e Christian De Molli che, guidata dall’allenatore Giovanni Palazzoli, ha conquistato di prepotenza il primo posto nel girone E di Serie C1 battendo sabato scorso il secondo classificato Romagnano Sesia per 2-5 confermando il merito, la bravura e la competitività di un gruppo che è riuscito a dominare un girone di grandissimo livello.

Negli altri settori i risultati non sono da meno con la squadra femminile Saronno Pink Women che conquista un ottimo secondo posto del girone D di Serie B e vola ai play-off dove cercherà di aggiudicarsi la promozione in Serie A. Traguardi favolosi anche nel settore paralimpico della società sportiva saronnese che, come lo scorso anno, si conferma un’eccellenza nel panorama nazionale.

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