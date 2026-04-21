SOLARO – Una convenzione per rafforzare la collaborazione e mettere ordine agli aspetti organizzativi: il Comune ha deciso di formalizzare il rapporto con l’Associazione Controllo del Vicinato, già attiva sul territorio e recentemente insediata a Casa Brollo.

La scelta arriva dopo la concessione di uno spazio dedicato, riconoscendo il lavoro dei volontari, la presenza costante nei quartieri e il contributo nelle attività di sorveglianza. L’accordo serve anche a definire con chiarezza ruoli, diritti e doveri, oltre a disciplinare temi burocratici come la gestione dei dati personali.

Il Controllo del Vicinato svolge un ruolo concreto nella vita quotidiana: favorisce la collaborazione tra residenti, invita a segnalare situazioni sospette alle forze dell’ordine e promuove una maggiore attenzione alla sicurezza. Non solo vigilanza, ma anche informazione: negli ultimi mesi sono stati organizzati incontri pubblici, molto partecipati, dedicati anche alla prevenzione delle truffe.

Per chi vuole conoscere da vicino l’attività o entrare nei gruppi, la sede di Casa Brollo è aperta ogni secondo giovedì del mese dalle 20,30 alle 21,30. Per informazioni è disponibile l’indirizzo mail [email protected].

L’assessore alla polizia locale Serena Nasta sottolinea l’importanza del percorso avviato: “L’Amministrazione Comunale riconosce e apprezza il ruolo svolto dagli appartenenti all’Associazione Controllo del Vicinato ed il lavoro portato avanti dai coordinatori dei singoli gruppi territoriali. L’intenzione è quella di continuare a supportare le loro attività nel tempo, attraverso un proficuo scambio di vedute, sinergie e progetti”.

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