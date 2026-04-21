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TRADATE – Fine settimana di attività e formazione per la protezione civile di Tradate, che sabato 18 e domenica 19 aprile ha preso parte alla prova di soccorso denominata “Seprio Aprile 2026”.

Una rappresentanza di volontari ha partecipato all’esercitazione svolta tra Castel Seprio e Venegono Superiore, affrontando diverse simulazioni operative. Le attività hanno riguardato in particolare il settore idrogeologico, con prove di utilizzo di pompe di aspirazione, oltre a interventi di taglio piante.

Durante l’iniziativa i volontari hanno messo in evidenza capacità, competenze e spirito di squadra, lavorando in un contesto caratterizzato da collaborazione e condivisione tra i diversi gruppi presenti. Dal gruppo di Tradate è arrivato anche un ringraziamento agli organizzatori, ai numerosi volontari coinvolti, alla Croce rossa italiana di Varese e Tradate e ai sindaci intervenuti, con l’auspicio di ritrovarsi presto in nuove occasioni di formazione e addestramento.

(foto: alcuni momenti della esercitazione dei gruppi locali di protezione civile della zona del Tradatese)

21042026