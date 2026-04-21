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Tra maggio e le prime settimane di giugno, la Val Passiria (Passeiertal in tedesco) si presenta in uno suoi momenti più accattivanti. Il clima più mite rispetto alle valli più elevate, la natura in pieno risveglio e la maggiore accessibilità dei sentieri rendono questo periodo particolarmente adatto a una vacanza che unisca movimento, relax e scoperta del territorio.

La vicinanza a Merano aggiunge valore alla vacanza perché permette di alternare ambienti alpini a contesti urbani e termali facilmente raggiungibili.

Dove soggiornare: una base tra gusto e territorio

Per vivere al meglio la valle in questo periodo dell’anno, è importante scegliere una struttura che consenta di muoversi con facilità tra natura e centri abitati, senza rinunciare al comfort.

Una soluzione particolarmente interessante è rappresentata da uno strepitoso hotel in Val Passiria, il Brauhaus Martinerhof, situato nel cuore di San Martino in Passiria.

Il Martinerhof è gestito con passione dalla famiglia Fontana e uno dei suoi highlight è il birrificio interno, nel quale avviene la produzione di apprezzate birre artigianali. La struttura dispone anche di una trattoria con cucina tipica e di una pizzeria.

Qualche idea per il soggiorno: le cascate della Val Passiria

Uno degli elementi che rendono particolarmente interessante la Val Passiria in primavera è la presenza di cascate e corsi d’acqua, alimentati dallo scioglimento delle nevi in quota.

Tra le più conosciute si trova la Cascata Passiria, facilmente raggiungibile da San Martino e immersa in un contesto naturale molto suggestivo. Vale la pena di ammirare anche la Cascata Stieber, a Moso.

Merita infine una visita anche la Cascata di Stulles, tra le più scenografiche della valle, circondata da un paesaggio che in questo periodo dell’anno alterna ancora tratti boschivi umidi e primi segnali di vegetazione primaverile. La Cascata Stulles è tra le tre cascate più alte d’Europa.

Escursioni e attività tra natura e mobilità dolce

In questo periodo dell’anno la Val Passiria si presta bene a un turismo lento e flessibile. Le escursioni si sviluppano soprattutto a bassa e media quota, dove i sentieri sono generalmente accessibili e permettono di muoversi senza particolari difficoltà.

Anche la bicicletta, soprattutto nella versione e-bike, rappresenta un’ottima alternativa per esplorare la valle e i suoi piccoli centri (come San Leonardo, Moso o Saltusio), approfittando di temperature più gradevoli e di una minore affluenza turistica rispetto ai mesi estivi.

La conformazione della valle consente inoltre di combinare facilmente momenti attivi e pause di relax, rendendo la giornata più varia e personalizzabile.

Una gita a Merano e ai Giardini di Castel Trauttmansdorff

Uno dei vantaggi della Val Passiria è la vicinanza con Merano (distante circa 17 km dal Brauhaus Martinerhof), che permette di arricchire la vacanza con la visita dell’elegante centro storico della città termale.

Da non perdere, in questo periodo, i Giardini di Castel Trauttmansdorff: la fioritura primaverile rende il parco particolarmente scenografico, con percorsi tematici e panorami che si affacciano sulla conca di Merano.

Val Passiria: un territorio che si vive con ritmi più liberi

Scegliere la Val Passiria tra maggio e giugno significa vivere un territorio già pienamente accessibile, ma ancora lontano dai flussi più intensi dell’estate. È un periodo in cui la natura è uno dei protagonisti principali. Tra escursioni, cascate e la possibilità di spostarsi facilmente verso Merano, la valle offre un’esperienza completa, adatta a chi cerca un soggiorno dinamico, ma allo stesso tempo rilassante.