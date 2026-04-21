Varesotto

BREBBIA – Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri lungo la Sp63, in via per Cadrezzate a Brebbia, a seguito della caduta di un aeromobile. Per cause ancora in fase di accertamento, il velivolo, decollato dall’aviosuperficie Val Dossola, è precipitato in un campo terminando la propria corsa capovolto. Si tratta di un aereo leggero modello Fly Synthesis Storch. Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco via terra e, a supporto delle operazioni, anche l’elicottero “Drago 166” del reparto volo Lombardia.

I soccorritori hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e hanno collaborato con il personale sanitario per estrarre il pilota, rimasto incastrato tra le lamiere. A bordo non risultavano altre persone. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari presenti sul posto. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.

(foto: un momento dell’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori)

21042026