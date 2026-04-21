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VENEGONO SUPERIORE – Lo scorso fine settimana i sentieri di Pianbosco hanno fatto da cornice a due importanti appuntamenti nazionali di orienteering in mountain bike: la Coppa Italia Middle e il Campionato italiano Long.

Le gare hanno richiamato complessivamente circa 150 atleti, impegnati a orientarsi lungo i percorsi immersi nei boschi del territorio. Un evento che ha unito l’aspetto sportivo alla valorizzazione dell’ambiente, contribuendo a rendere i sentieri vivi, curati e sicuri. Al termine delle competizioni si sono svolte le premiazioni, alla presenza del sindaco Walter Fabiano Lorenzin.

Due giornate primaverili che hanno visto protagonista il connubio tra sport e natura, con Pianbosco al centro di una manifestazione di rilievo nazionale.

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21042026