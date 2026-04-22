Cogliate

COGLIATE – Una serata di storia e letteratura, organizzata dal circolo Pd Alte Groane a Cogliate, in occasione della ricorrenza del 25 Aprile.

“Storie di Resistenza” è il titolo del ciclo di incontri che il Partito Democratico ha organizzato nei Comuni della Valle del Seveso e delle Groane, portando all’attenzione del pubblico una serie di romanzi storici che hanno segnato il racconto delle pagine più intense della Resistenza, della Liberazione dal nazifascismo e della nascita della democrazia nel nostro Paese.

Prossima tappa di questo percorso culturale e politico sarà a Cogliate, giovedì 23 aprile, presso la sala della biblioteca civica. Romanzo della serata sarà “uomini e no”, con letture e commenti dallo scritto di Elio Vittorini, grazie agli interventi di Giorgia Toppi e Riccardo Brunati.

“Una modalità particolare e diversa dal solito di approcciarsi al tema storico della Resistenza – spiega il segretario del circolo PD Alte Groane Davide Casata – per riflettere anche sull’oggi e sulla situazione della democrazia e dei diritti nel nostro Paese. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo incontro e ringraziamo il circolo Pd di Lentate e l’Anpi per la collaborazione e l’adesione”.

Appuntamento giovedì sera in via Rimembranze n. 13 a Cogliate, alle 20.45. L’ingresso è libero e gratuito.

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