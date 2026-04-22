Calcio

SARONNO – Biglietto gratis per chi seguirà il Fnc Saronno domenica nel Comasco per la decisiva sfida con l’Altabrianza. Ultima giornata di Eccellenza e gara decisiva (dalle 15.30) per entrambi i team, vincendo i saronnesi si assicurerebbero – matematicamente (e forse potrebbe bastare anche un pari) – un posto nei playoff mentre i locali sono costretti a cercare i tre punti per salvarsi. Inontro al centro sportivo Borella di via Michelangelo a Tavernerio.

“La società Fnc Saronno, in occasione dell’importante gara di domenica, è lieta di offrire il biglietto a tutti i tifosi interessati a partecipare alla trasferta. Per aderire, è necessario inviare un’email all’indirizzo [email protected] oppure, preferibilmente, contattare Eva al seguente numero 3713372836, indicando nome, cognome e documento identificativo.

Il giorno della partita, un nostro incaricato sarà presente all’ingresso della struttura per la consegna dei biglietti”, questo il comunicato ufficiale del club biancoceleste.