Calcio Eccellenza, biglietti gratis domenica: offre l’Fbc Saronno
22 Aprile 2026
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SARONNO – Biglietto gratis per chi seguirà il Fnc Saronno domenica nel Comasco per la decisiva sfida con l’Altabrianza. Ultima giornata di Eccellenza e gara decisiva (dalle 15.30) per entrambi i team, vincendo i saronnesi si assicurerebbero – matematicamente (e forse potrebbe bastare anche un pari) – un posto nei playoff mentre i locali sono costretti a cercare i tre punti per salvarsi. Inontro al centro sportivo Borella di via Michelangelo a Tavernerio.
“La società Fnc Saronno, in occasione dell’importante gara di domenica, è lieta di offrire il biglietto a tutti i tifosi interessati a partecipare alla trasferta. Per aderire, è necessario inviare un’email all’indirizzo [email protected] oppure, preferibilmente, contattare Eva al seguente numero 3713372836, indicando nome, cognome e documento identificativo.
Il giorno della partita, un nostro incaricato sarà presente all’ingresso della struttura per la consegna dei biglietti”, questo il comunicato ufficiale del club biancoceleste.
Classifica
Arconatese 73 punti, Solbiatese 61, Caronnese 56, Fbc Saronno 53, Legnano e Vergiatese 51, Rhodense 49, Lentatese 41, Ardor Lazzate 40, Mariano 39, Magenta e Arcellasco 38, Vis Nova Giussano e Besnatese 37, Vigevano 36, Sedriano 35, Altabrianza 33, Sestese 32.
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