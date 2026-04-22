Groane

CESANO MADERNO -L’ordinanza del Consiglio di Stato, pubblicata il 15 aprile scorso, rappresenta un passaggio di particolare rilievo, in quanto riconosce, seppure in sede cautelare, la fondatezza dei motivi d’appello avverso la precedente sentenza del Tar Lombardia relativa alla procedura di gara

per l’affidamento in concessione della Rsa Don Meani.

Il provvedimento, oltre ad evidenziare la legittimità del metodo adottato dall’Amministrazione comunale, coerente con la procedura del dialogo competitivo, assume un significato ancora più incisivo nel passaggio in cui il Consiglio di Stato afferma che la procedura si è svolta “nel pieno rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio”.

L’Ordinanza entra quindi già nel merito degli aspetti essenziali dell’azione amministrativa, sottolineandone la correttezza e la conformità alle norme, e superando già in questa fase le conclusioni cui era pervenuto il Tar Lombardia. L’accoglimento dell’istanza cautelare, unitamente alla sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, costituisce un primo riscontro della solidità delle scelte dell’Amministrazione. In questo contesto, assume rilievo anche la decisione di condannare la parte appellata alla rifusione delle spese legali. Pur trattandosi di una valutazione suscettibile di ulteriore approfondimento, l’Ordinanza rafforza in modo significativo la posizione dell’Amministrazione e conferma la coerenza e la legittimità delle scelte adottate.

Così il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca: “Esprimo soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato. Pur non essendo il procedimento ancora formalmente chiuso, in quanto l’udienza pubblica per la discussione di merito è fissata per il prossimo 2 luglio, l’ordinanza anticipa valutazioni di sostanza e di merito che riconoscono la correttezza, trasparenza e legittimità della procedura seguita dal Comune. Nei prossimi giorni, insieme ai legali, valuteremo le implicazioni dell’Ordinanza anche sul piano contrattuale: alla luce della sospensione dell’esecutività della sentenza disposta dal Consiglio di Stato, analizzeremo con attenzione l’opportunità di procedere da subito alla stipula del contratto con il Gruppo Gheron, aggiudicatario della gara pubblica condotta dal Comune.

Non posso che esprimere rammarico per alcune strumentalizzazioni politiche emerse negli ultimi mesi, soprattutto per l’allarme che possono aver generato sul futuro della nostra Rsa. È stata certamente una procedura che per sua natura si è rivelata complessa e articolata anche nei tempi, complicata anche dai ricorsi fatti dall’associazione Monte Tabor contro l’attività dell’Amministrazione. Ho tuttavia sempre confidato nel fatto che la giustizia amministrativa avrebbe riconosciuto l’onestà e la correttezza dell’operato dell’Amministrazione. E sarò ben lieto di rispondere in modo puntuale e trasparente anche in Consiglio Comunale rispetto alle iniziative anche formali intraprese dall’opposizione. Voglio ancora di più rassicurare, anche alla luce di questo importante pronunciamento, i cesanesi, le famiglie che hanno ospiti all’interno della struttura e tutti gli operatori dipendenti

dell’attuale Rsa che ci siamo sempre mossi con impegno perseguendo l’obiettivo di porre solide basi affinché la nostra Rsa possa offrire ai propri utenti un servizio sempre più efficiente e di qualità”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09