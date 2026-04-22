Saronnese

CARONNO PERTUSELLA / CESATE – A Cesate giovedì 23 aprile alle 19.45 la Academy Parade Band di Caronno Pertusella porterà sul palco il progetto “School of Rock”, con un’esibizione dal vivo in via Piave 5. L’iniziativa, sostenuta dall’Academy, rappresenta un momento importante per i giovani musicisti coinvolti.

Il progetto “Musica d’insieme” è stato avviato nell’ottobre 2025 con l’obiettivo di includere ragazzi che suonano strumenti non tipicamente impiegati nelle bande tradizionali, come chitarra, batteria e canto. L’idea nasce per offrire anche a questi giovani la possibilità di vivere un’esperienza musicale condivisa, valorizzando talenti e passioni al di fuori del repertorio bandistico classico.

L’esibizione di giovedì sarà quindi l’occasione per vedere sul palco questo percorso formativo, che unisce didattica e performance, permettendo ai partecipanti di esprimersi in un contesto dal vivo e a contatto con il pubblico.

La serata sarà inoltre dedicata a un tributo ai Ramones, lasciando spazio alle band più giovani. Ad aprire l’evento saranno proprio gli “School of Rock”, formazione nata all’interno della Academy Parade Band di Caronno Pertusella, chiamata a portare sul palco energia e repertorio contemporaneo.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per promuovere la musica come strumento di aggregazione e crescita, con un invito a sostenere i giovani musicisti protagonisti della serata.

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