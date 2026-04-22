Cislago, interventi di dezanzarizzazione il 23 aprile: ecco le aree coinvolte
22 Aprile 2026
CISLAGO – Arrivano gli interventi antizanzare a Cislago: giovedì 23 aprile, dalle 8 alle 12, verranno effettuati interventi di dezanzarizzazione nelle aree pubbliche del territorio. L’operazione, programmata dal servizio tecnico, ha l’obiettivo di contenere la proliferazione delle zanzare in vista della stagione estiva. Durante le operazioni si consiglia ai residenti delle zone limitrofe di tenere chiuse le finestre. In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a data da destinarsi.
Di seguito l’elenco completo delle aree interessate:
Trattamento adulticida:
- giardino “Robinson” via Magenta
- giardino via S. Caterina
- giardino via Vespucci
- via Veneto-Buonarroti (ex passaggio a livello)
- giardino via Vasco de Gama
- giardino Villa Isacchi
- giardino via Leopardi
- giardino via Falcone
- parcheggio via Buonarroti (Stazione)
- via Resegone
- cimitero via Vismara area verde esterna
- cimitero via Virgilio e area verde esterna
- area mercato
- area centro comunale di raccolta rifiuti
- parco dell’Alpino
- parco “Giardino Castelbarco” via Cavour
- area verde via M.L. King
- area verde via Municipio Vecchio
- area verde via Zara
Trattamento larvicida (Tombinature):
- centro paese
- centro storico Piazza Enrico Toti – via Cavour
- via San Giovanni Bosco – Via G. Cesare
- via Carso, Libertà, Solferino, Umberto I, Castelbarco, vicolo Taverna, Piazza Trieste
- via Monza, Via Magenta, Palestro, Via S. Francesco
- via Minniti, Municipio vecchio
- viale IV Novembre, Venezia, Garibaldi, XXIV Maggio, Roma, Gorizia
- zona stazione, Via Buonarroti
- via Vespucci, Colombo, Tagliamento, Vasco De Gama, Caboto, M. Polo
- via Virgilio, Foscolo, Leopardi, S. Giulio, Piazza Manzoni
- via Santa Caterina, S. Sofia, S. Cecilia, San Giuseppe
- area stazione FNM
- aree limitrofe ai parchi pubblici
- aree vie S.Caterina – S. Cecilia – S. Sofia
- zona Massina
La cittadinanza è invitata a collaborare adottando comportamenti utili a prevenire ristagni d’acqua e favorire l’efficacia degli interventi.
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