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Ogni volta che ci fermiamo a fare benzina, paghiamo il prezzo di qualcosa che ha viaggiato migliaia di chilometri, ha attraversato decine di mani, ha subito l’influenza di decisioni prese in palazzi di potere lontanissimi da noi. La crisi energetica della primavera 2026 ha reso tutto questo più visibile, e più doloroso, di quanto non lo fosse da anni.

Capire come si forma il prezzo petrolio al barile significa capire una catena lunga e complessa: dall’estrazione nei pozzi del Golfo Persico o del Texas, alla quotazione sui mercati futures di Londra e New York, alle raffinerie europee che lo trasformano in carburante, fino al distributore sotto casa.

Come funziona il mercato del greggio

Il petrolio non ha un prezzo unico. Ne esistono diversi benchmark internazionali, i più importanti dei quali sono il Brent estratto dal Mare del Nord e quotato a Londra, riferimento per l’Europa e gran parte del mondo e il WTI (West Texas Intermediate), quotato a New York e riferimento per il mercato americano. I due prezzi tendono a muoversi in parallelo, con il Brent normalmente leggermente più alto a causa dei costi di trasporto.

La formazione del prezzo avviene principalmente attraverso i mercati futures, dove operatori finanziari, compagnie petrolifere, fondi speculativi e investitori istituzionali comprano e vendono contratti su quantità future di greggio. Questo sistema ha il vantaggio di garantire liquidità e trasparenza, ma ha anche il difetto di amplificare la volatilità in momenti di incertezza: quando la paura entra nel mercato, i prezzi si muovono spesso ben oltre quello che giustificherebbe la sola variazione fisica di domanda e offerta.

Aprile 2026: un caso di scuola

La crisi di Hormuz di questa primavera è un esempio perfetto di come la geopolitica si trasformi istantaneamente in numeri sui mercati. Quando l’Iran ha de facto bloccato il traffico petrolifero nello stretto il corridoio attraverso cui passa circa il 20% del greggio mondiale il prezzo del Brent ha iniziato a salire in modo quasi automatico. Non perché il petrolio già estratto e stoccato fosse scomparso, ma perché il mercato prezzava il rischio di una futura riduzione dell’offerta.

Il picco sopra i 110 dollari al barile raggiunto nelle settimane più calde della crisi è stato alimentato tanto dal rischio reale quanto dalla componente speculativa. Trader e hedge fund hanno amplificato il movimento prendendo posizioni rialziste sul greggio, consapevoli che ogni escalation militare nel Golfo avrebbe spinto ulteriormente i prezzi verso l’alto. Quando poi la tregua USA-Iran è stata annunciata, il processo si è invertito con la stessa velocità e violenza: il Brent ha perso oltre 14 punti percentuali in una sola giornata, uno dei ribassi più bruschi degli ultimi vent’anni.

Il ritardo nei distributori italiani

Ma c’è un aspetto della crisi che ha fatto particolarmente discutere nel nostro Paese: il disallineamento tra il prezzo del greggio e il prezzo alla pompa. Quando il Brent sale, i prezzi dei carburanti in Italia aumentano quasi in tempo reale. Quando il Brent scende, la trasmissione del ribasso ai consumatori finali avviene con ritardi di giorni e in misura parziale.

Dopo il crollo del greggio conseguente alla tregua di aprile, le associazioni dei consumatori hanno documentato ritardi di tre giorni o più nell’adeguamento dei prezzi alla pompa, con ribassi inferiori a quelli che la flessione del barile avrebbe giustificato. Il gasolio ha continuato a mantenersi sopra i 2,2 euro al litro in diverse regioni anche mentre il Brent scendeva verso i 95 dollari. L’Unione Nazionale Consumatori ha chiesto al ministro Urso un intervento normativo strutturale contro quello che ha definito un meccanismo speculativo nella catena distributiva.

Per gli italiani, la crisi energetica del 2026 non è stata solo una questione geopolitica lontana. È stata un aumento concreto e immediato dei costi di vita, che si è sommato a un’inflazione già elevata e a tassi di interesse ancora alti. Un promemoria, ancora una volta, di quanto l’economia italiana sia esposta alle turbolenze del mercato energetico globale.