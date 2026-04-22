Decreto sicurezza, Gadda (IV): “Al governo dilettanti allo sbaraglio”
22 Aprile 2026
ROMA – E’ stato bloccato dal Quirinale il nuovo decreto sicurezza: il dubbio di incostituzionalità sorge relativamente alla norma che vuole un compenso per gli avvocati che aiutino i migranti con le pratiche di rimpatrio, se queste vanno a buon fine.
“Alla Camera siamo in balìa del caos su un provvedimento più sbandierato che meditato, pieno di errori, con i rilievi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che la maggioranza sa già di dovere cambiare con un altro decreto”. Lo scrive su X, Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, proprio relativamente al nuovo decreto sicurezza del governo Meloni. “Essere dilettanti allo sbaraglio, dopo quattro anni di governo, è grave”, conclude.
(foto archivio)
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