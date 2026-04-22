GARBAGNATE MILANESE – È di quattro feriti, tra cui uno in condizioni serie trasferito in codice giallo, il bilancio dell’incidente avvenuto ieri, martedì 21 aprile, alle 20,31 in viale Carlo Forlanini.

Si è trattato di uno scontro tra due auto. Coinvolte quattro persone: una donna di 31 anni e tre uomini di 53, 56 e 75 anni. Tra i feriti risultano anche operatori sanitari di Areu che si trovavano a bordo di un mezzo in servizio. La dinamica è in fase di accertamento.

L’intervento dei soccorsi si è sviluppato con diversi mezzi: ambulanze della Misericordia di Arese e della Croce rossa di Garbagnate, insieme a un mezzo di soccorso avanzato. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli e consentire ai sanitari di raggiungere e assistere i feriti all’interno delle auto.

Tra i quattro coinvolti, uno ha riportato le conseguenze più rilevanti ed è stato trasferito in codice giallo al San Gerardo di Monza, con il supporto sul posto di un’automedica arrivata da Monza per le manovre di stabilizzazione. Gli altri tre feriti, valutati in codice verde, sono stati accompagnati negli ospedali di Garbagnate Milanese, Legnano e ancora al San Gerardo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Rho, che hanno effettuato i rilievi e regolato la circolazione, rimasta difficoltosa per oltre un’ora. Accertamenti in corso per chiarire cause e responsabilità dello scontro.

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