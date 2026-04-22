I più letti di ieri: scippo violento, furti auto, incendio a Bollate
22 Aprile 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 21 aprile, in primo piano la cronaca con uno scippo violento in strada e il ritorno dei furti sulle auto. Spazio anche agli aggiornamenti su progetti urbanistici e sviluppo industriale, oltre a un incendio che ha richiesto verifiche ambientali.
Uno scippo messo a segno da un malvivente in monopattino ha scosso la città: la vittima è stata spinta a terra e derubata della collana.
Saronno, scippo dal monopattino: spinta, caduta e collana strappata
Nel video di approfondimento sul parco ex Isotta, l’assessore chiarisce i motivi della differenza tra le superfici previste e quelle effettive del progetto, offrendo una lettura tecnica della situazione.
Parco ex Isotta, lo spiegone di Ferrario: “Ecco perchè mancano 12 mila metri quadrati sui 62 mila del progetto”
L’amministrazione comunale rilancia sull’industria individuando tre aree di espansione, confermando la volontà di investire nello sviluppo produttivo del territorio.
Industria a Saronno, il Comune ci crede: ecco le tre aree di espansione
Un incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti ha mobilitato i soccorsi e portato ai controlli di Arpa sulla qualità dell’aria, con attenzione agli eventuali rischi ambientali.
Incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti a Bollate: verifiche di Arpa su qualità aria. Le foto
Segnalato il ritorno dei furti sulle auto con un episodio in via IV Novembre, dove è stato distrutto un finestrino per rubare all’interno del veicolo.
Saronno: tornano i furti sulle auto, finestrino distrutto in via Iv novembre
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