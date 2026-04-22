Comasco

ROVELLO PORRO – È il fiuto del cane antidroga “Harry” a portare al ritrovamento di alcuni grammi di hashish durante un servizio straordinario dei carabinieri nei giorni scorsi, mirato al contrasto dello spaccio sul territorio.

L’operazione è stata svolta dai militari della stazione carabinieri di Turate, con il supporto dell’unità cinofila antidroga del nucleo carabinieri di Casatenovo, specializzata nella ricerca di sostanze stupefacenti. I controlli si sono concentrati in particolare su alcuni esercizi commerciali del paese, segnalati come punti di ritrovo abituali per persone legate al consumo o allo spaccio di droga.

Nel corso dell’attività sono state identificate 15 persone ed eseguite 4 perquisizioni personali. Determinante il contributo del cane “Harry”, che grazie all’addestramento specifico ha segnalato la presenza di sostanze sospette.

A seguito delle verifiche, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 6 grammi complessivi di hashish, suddivisi tra due uomini di circa 40 anni, residenti in paese. Per entrambi è scattata la segnalazione alla Prefettura di Como per detenzione ad uso personale.

L’intervento rientra nelle attività ordinarie di controllo del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione delle violazioni legate agli stupefacenti.

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