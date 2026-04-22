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SARONNO – Mercoledì 22 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube sparsa soprattutto al mattino, mentre nella notte sono attese deboli precipitazioni per un totale di circa 2 mm. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, con una massima intorno ai 18°C e una minima di circa 11°C. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sia al mattino sia nel pomeriggio, contribuendo a mantenere l’atmosfera relativamente asciutta nel corso della giornata. Non sono previste allerte meteo.

Nel dettaglio, il mattino potrà presentarsi con una certa variabilità, ma senza fenomeni significativi, mentre nel corso delle ore centrali e pomeridiane si assisterà a schiarite più ampie. Le precipitazioni saranno concentrate principalmente nelle ore notturne, senza impatti rilevanti sulle attività quotidiane. Il contesto resta quindi stabile, con condizioni complessivamente tranquille.

In Lombardia, la giornata sarà caratterizzata inizialmente da cieli nuvolosi o molto nuvolosi su diverse aree, in particolare tra pedemontane e Prealpi occidentali, dove si registreranno deboli piogge al mattino. Nel corso della giornata è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità con fenomeni in esaurimento e schiarite sempre più ampie verso sera, grazie all’ingresso di correnti più secche. Situazione più stabile sulle pianure, con alternanza tra nubi e aperture.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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