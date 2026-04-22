Città

ORIGGIO – “La lista di Origgio Democratica c’è!”. Ore febbrili ad Origgio per le elezioni comunali con la scadenza del termine per la presentazione delle lista.

Proprio alla luce della scadenza la lista civica ha svelato un piccolo backstage della squadra al lavoro: “Eccovi qualche sguardo simpatico, carpito dallo shooting fotografico di sabato. In questi ultimi giorni abbiamo lavorato con allegria sulla rappresentazione visivo-grafica dei candidati e del programma, e domenica è iniziata la raccolta firme”.

Ma c’è anche un impegno forte e concreto: “Però il gruppo politico di Origgio Democratica da molto lavora con serietà e impegno sul programma e su come proporre le nostre idee al paese. La domanda di fondo che ci ha guidati è stata come trasmettere le nostre specificità, evitando che il programma venga appiattito sulle similitudini con le altre proposte. Non solo le scelte di fondo ma anche i processi di realizzazione ci differenziano dalle altre coalizioni politiche. Le nostra proposta, lineare e coerente con il passato, è cresciuta sull’esperienza di questi anni di lavoro collettivo, tenendo conto dell’evoluzione dei bisogni e della necessità di innovare. Democrazia, diritti e qualità di vita sono i cardini da cui discendono le nostre proposte: vi invitiamo a seguirci con curiosità e scoprire non solo i volti dei nostri candidati, ma soprattutto il programma che proporremo per le prossime amministrative”.

Ancora top secret il nome del candidato sindaco ma questione davvero di poche ore e in fondo un po’ di pathos ci sta.

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