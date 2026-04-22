Saronno, aggressione in corso Italia: 18enne in ospedale
22 Aprile 2026
SARONNO – Aggressione nella notte in corso Italia: un giovane di 18 anni è stato soccorso e portato al pronto soccorso in codice verde.
L’episodio è avvenuto alle 23,40 della notte di domenica. Secondo le informazioni disponibili, la persona coinvolta è un ragazzo di origine spagnola, senza fissa dimora, che sarebbe stato aggredito da un soggetto al momento non identificato. La dinamica è in fase di accertamento.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa italiana insieme ai carabinieri della compagnia di Saronno. Il giovane è stato assistito e poi trasportato all’ospedale di Saronno con codice verde. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti, anche recuperando le immagini della videosorveglianza, per chiarire quanto accaduto e risalire all’autore dell’aggressione.
(foto archivio)
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