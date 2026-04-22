SARONNO – Una bicicletta rubata nella notte e l’appello di una mamma sui social per ritrovarla. È successo nella zona vicino all’ospedale, dove ignoti sono entrati in una corte privata portando via il mezzo del figlio nella notte tra venerdì 19 e sabato 2o aprile.

A raccontare l’accaduto è stata la stessa donna con un post pubblicato su un gruppo cittadino “Sei di Saronno se”. Il furto sarebbe avvenuto tra la sera e la notte, ma la scoperta è stata fatta la mattina successiva, quando la famiglia si è accorta dell’assenza della bicicletta.

Si tratta di una mountain bike con ruote grosse, di colore rosso e nero. Non sono disponibili fotografie del mezzo rubato, ma la mamma ha condiviso un’immagine simile per aiutare nel riconoscimento.

Nel messaggio, carico di preoccupazione, la donna scrive: “Stanotte dei farabutti sono entrati nella corte dove abito e hanno rubato la bicicletta di mio figlio. Mio figlio piange, per lui ha anche un valore affettivo. Aiutatemi a ritrovarla, se vedete qualcuno con una bici rossa e nera con ruote grosse scrivetemi in privato”.

Chiunque avesse informazioni utili può contattare direttamente la famiglia attraverso il gruppo social in cui è stato pubblicato l’annuncio.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09