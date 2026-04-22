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SARONNO – Una platea piena di studenti e un confronto diretto con un ex capitano di Serie A: si è tenuto mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 11,30, al Nuovo Cinema Teatro Prealpi l’incontro “Giovani, sport, educazione” con Riccardo Montolivo.

L’appuntamento ha coinvolto tutte le classi dell’indirizzo liceo scientifico sportivo dell’istituto Prealpi, riunite in piazza Prealpi per ascoltare l’esperienza dell’ex centrocampista della nazionale italiana. Al centro dell’incontro il valore dello sport nella crescita dei giovani, tra impegno, disciplina e scelte personali.

Montolivo, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e protagonista in Serie A con Fiorentina e Milan, ha ripercorso le tappe principali della sua carriera. Con la maglia viola ha superato le 200 presenze, arrivando anche alla semifinale di Coppa Uefa e alle qualificazioni in Champions League. Nel 2012 il passaggio al Milan, dove ha totalizzato 158 presenze, indossando la fascia da capitano dal 2013 al 2017 e vincendo la Supercoppa italiana 2016.

Spazio anche al percorso in azzurro: dal debutto nel 2007 fino alla partecipazione a competizioni internazionali come il Mondiale 2010, l’Europeo 2012 concluso da finalista e la Confederations Cup.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito delle attività educative legate allo sport dell’istituto Prealpi, ha offerto agli studenti un momento di dialogo diretto con un protagonista del calcio italiano, con domande e riflessioni sul rapporto tra sport, scuola e futuro.

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