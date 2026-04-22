SARONNO – “Saronno piena di gente, negozi vuoti”: parte da questa constatazione la mozione sul commercio presentata da Forza Italia e dal consigliere comunale Luca Amadio, con l’obiettivo di rilanciare il centro come polo attrattivo e sostenere le attività locali.

Il documento, protocollato per la futura discussione in consiglio comunale, punta a spostare l’attenzione dalle iniziative occasionali alla gestione quotidiana della città. “Negli ultimi anni si è puntato molto su eventi e manifestazioni. Tutto utile, per carità. Ma non basta. Il commercio non vive di giornate straordinarie, vive di quotidianità”, si legge nel testo.

Al centro della mozione il tema dell’accessibilità. Secondo i proponenti, chi decide se frequentare il centro si pone domande semplici: “Riesco ad arrivarci facilmente? Trovo parcheggio vicino? Mi sento sicuro e in un ambiente curato?”. Se anche una sola risposta è negativa, “quella persona cambia destinazione”.

Da qui le proposte operative: più parcheggi vicino al centro, una viabilità che faciliti l’ingresso in città, maggiore attenzione a sicurezza e decoro urbano. “È inutile girarci intorno: senza accessibilità e senza comodità, il commercio muore. E senza sicurezza e decoro, non nasce neanche”.

La mozione indica anche la necessità di rendere il centro più vivibile, con spazi esterni curati per bar e ristoranti e servizi considerati oggi essenziali, come le colonnine di ricarica per le auto elettriche. L’obiettivo è aumentare il tempo di permanenza delle persone e trasformare la presenza in consumo.

“Una città commerciale funziona quando è semplice da usare: arrivi, parcheggi, giri tranquillo, ti fermi volentieri”, viene sottolineato, con un richiamo all’identità storica di Saronno, “una città dove si veniva apposta per comprare”.

Nel passaggio finale, l’interrogativo politico: “La maggioranza avrà il coraggio di andare oltre gli schieramenti e discutere nel merito le nostre proposte?”. La discussione in aula servirà a capire se il tema del commercio diventerà una priorità condivisa o resterà terreno di confronto tra maggioranza e opposizione.