Città

SARONNO – Un momento di confronto tra studenti universitari e comunità locale: il Centro islamico ha ospitato anche quest’anno una lezione del master dell’Università degli Studi dell’Insubria dedicato agli educatori di comunità interculturali.

L’iniziativa si inserisce in una collaborazione che prosegue nel tempo e che coinvolge docenti e studenti del percorso accademico, offrendo occasioni dirette di incontro con realtà attive sul territorio. Durante la giornata, le studentesse e gli studenti hanno potuto conoscere da vicino le attività del Centro e approfondire temi legati all’integrazione e al dialogo interculturale.

Dai responsabili del Centro islamico è arrivato un ringraziamento ai professori del master per la continuità del progetto e per l’impegno nel portare avanti un percorso formativo considerato importante anche a livello sociale. Un pensiero è stato rivolto anche agli studenti presenti, protagonisti di un momento definito di “confronto e scambio reciproco”.

Per il Centro islamico, occasioni come questa rappresentano un’opportunità concreta per costruire relazioni con il mondo accademico e favorire una maggiore conoscenza della comunità. L’auspicio è che queste esperienze possano continuare e ampliarsi, contribuendo a promuovere percorsi di integrazione sempre più efficaci e condivisi.

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