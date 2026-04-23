Città

SARONNO – Non solo la tradizionale cerimonia in memoria dei caduti: la Città di Saronno celebra l’81° anniversario della Liberazione con una mostra in memoria delle “Madri costituenti”, organizzata dal Comune in collaborazione con Anpi Saronno. Si tratta di una mostra documentale sulla vita e le storie delle donne che hanno partecipato a rendere realtà la nostra Carta Costituzionale.

Dal 19 al 26 aprile sarà possibile visitare la mostra in Sala Nevera il giovedì e venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

L’inaugurazione della mostra, tenutasi lo scorso 19 aprile, si è tenuta in concomitanza con la cerimonia “Benvenuti 18”: un momento simbolico dedicato ai neo-maggiorenni saronnesi, ai quali è stata consegnata una copia della Costituzione e del Minibook Benvenuti 18: un vero e proprio kit di sopravvivenza per l’età adulta, impreziosito dalle grafiche dell’illustratore saronnese Francesco Pirini, che contiene consigli e informazioni su temi importanti in una fase di crescità così importante, toccando i temi della finanza personale, del lavoro, della cura di sè stessi e molto altro

Il culmine delle celebrazioni per la festa della Liberazione si terrà sabato 25 aprile con la cerimonia Istituzionale della Liberazione, per onorare la memoria di chi ha lottato per la libertà. Appuntamento alle 9.40 in piazza Libertà per l’alzabandiera, a seguire alle 10 la santa messa in chiesa

Prepositurale. Seguirà il corteo con deposizione di corone di alloro e i discorsi commemorativi in piazza Caduti Saronnesi.

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