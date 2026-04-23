Solaro

SOLARO – Il 25 aprile di Solaro, la Festa della Liberazione, in occasione dell’81esimo anniversario, sarà celebrato con rispetto per il passato e per i caduti, ma anche un pensiero al difficile presente ed a tutti i morti che i conflitti in corso stanno causando, nell’auspicio che il mondo possa presto ritrovare la pace. La ricorrenza è in programma per sabato prossimo, con gli interventi ufficiali, ma anche la presenza dei ragazzi e delle ragazze delle scuole, per dare al tutto un significato ancora più profondo e formativo. La cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il tricolore, come accade tradizionalmente a Solaro ormai da diversi anni.

Il programma completo dell’evento

alle 8.30: posa della corona di alloro al Polo di Comunità Regina Elena di piazza Cadorna da parte della Sindaca e di Anpi Solaro

alle 9: santa messa alla chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta in ricordo di tutti i Caduti della Resistenza celebrata dal Parroco don Sergio Tomasello. Accompagnerà la funzione il canto del coro La Brughera.

alle 9.45: corteo in via Pellizzoni, piazza Cattorini e via Mazzini accompagnato dal corpo musicale Attilio Rucano e dai ragazzi dell’istituto comprensivo Regina Elena di Solaro.

alle 10: in Villa Borromeo si terranno i discorsi istituzionali ricordando l’81esimo anniversario della Liberazione. Interverrà la Sindaca ed un rappresentante di Anpi Milano.

alle 10.30: concerto dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Regina Elena di Solaro e del corpo musicale Attilio Rucano.

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Proprio in questo periodo della storia così complicato, con guerre e conflitti che ci toccano ancora più da vicino, è importante ricordare i valori della Liberazione, della pace e del sacrificio dei tantissimi che si opposero alla dittatura ed alla privazione di ogni libertà. Sono passati 81 anni da quei tragici ma liberatori giorni, eppure ancora oggi la lezione non è stata imparata e la pace manca in troppi angoli a noi vicini e lontani. Con il nostro programma per il 25 Aprile vogliamo sottolineare proprio questo, ricordando il passato per migliorare il nostro presente, nella speranza che i leader del Mondo possano unirsi, veramente, sotto un unico sentimento di Pace».

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