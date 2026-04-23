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SARONNO – “A tutti i costi”. Questo il leit motiv della serata di venerdì 17 aprile allo Starhotel Gran Milan di Saronno organizzata da Quelli che…con Luca Odv per presentare il progetto scientifico 2026.

Una sala gremita con la presenza di molti amici che sono intervenuti anche per mostrare solidarietà e affetto nei confronti di Andrea Ciccioni, fondatore del sodalizio nel 2011 insieme ad altri amici, che lo scorso gennaio ha accusato un malore e che ora sta affrontando il percorso riabilitativo.

La serata è stata moderata e guidata dal Marco Spinelli, pediatra onco-ematologo presso l’IrccsSan Gerardo de’Tintori di Monza che ha condotto il pubblico tra i tanti interventi dei ricercatori intervenuti. Il tema principale è stata la sfida che aspetta Quelli che…con Luca Odv nei prossimi tre anni: portare al letto del bambino affetto, come Luca nel 2011, da leucemia mieloide acuta, una speranza attraverso le Celly che, da anni, sono il filo conduttore della terapia molecolare. Il primo trial clinico inizierà il prossimo autunno e l’impegno dell’associazione è quello di dare, per i prossimi 3 anni, 150.000 euro all’anno alla ricerca.

Questo sarà possibile attraverso l’opera dei volontari, le raccolte fondi e la continua sensibilizzazione che l’associazione ha deciso di continuare a fare, nonostante quanto accaduto ad Andrea.

Alla serata erano presenti, salutati dal presidente all’inizio, Matteo Fabris, assessore alla coesione sociale e alla tutela della persona del Comune di Saronno, Antonella Nesci, assessore al bilancio del Comune di Uboldo, Romina Codignoni, vicesindaco del Comune di Cislago, Andrea Busnelli e Fabio Paticella, presidente e vicepresidente di Confcommercio e il Como Football Club rappresentato da Marta Falchi.

Non ha voluto mancare nemmeno il presidente della Regione, Attilio Fontana, che pur assente per precedenti impegni ha scritto una bellissima lettera alll’associazione ricordando come ““il radicamento sul territorio e la capacità di coinvolgere volontari, professionisti e sostenitori rendono la vostra associazione un esempio virtuoso di cittadinanza attiva, in cui l’impegno quotidiano si traduce in risultati misurabili per la ricerca e, al tempo stesso, in un messaggio di speranza e vicinanza per chi affronta percorsi di cura complessi”.

Dal 7 marzo scorso, infatti, l’associazione è diventata Odv conformandosi alla Riforma del Terzo Settore, e ha eletto un nuovo presidente, Lorenzo Guzzetti, anche lui fondatore con Andrea Ciccioni dell’associazione il quale, intervenuto alla fine, ha proprio ribadito come “Andrea avrà bisogno di tempo per poter recuperare e tornare da noi, ma noi non abbiamo mai pensato un solo minuto di mollare. Ringrazio tutto il Consiglio Direttivo dell’associazione che mi ha onorato di questo incarico e che ha curato l’organizzazione di questa serata.

Continuiamo a spingere chiedendo aiuto a tutti, ai volontari, a chi ci vorrà dare una mano, a chi crede che con la ricerca scientifica potremo, davvero, guarire un bambino in più, ma anche un adulto in più dato che la ricerca scientifica vuole spingersi anche ai tumori solidi. Continueremo a tutti i costi e, credetemi, sarà sufficiente”.

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