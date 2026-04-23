Basket

SARONNO – Ultima trasferta della stagione regolare per la Robur Basket Saronno, che questa sera alle 20.30 scenderà in campo al PalaMago di via Diaz 63 a Olgiate Olona contro Marnate, nella penultima giornata del campionato di serie B Interregionale.

Una sfida importante per i ragazzi allenati da coach Luca Ansaloni, chiamati a conquistare un risultato positivo per migliorare il piazzamento finale in classifica in vista dei playout (o magari, chissà, evitarli del tutto). In questa fase della stagione ogni dettaglio può fare la differenza e ottenere una posizione migliore significherebbe affrontare la post season con qualche vantaggio.

All’andata la Robur aveva avuto la meglio sugli avversari, ma il confronto odierno si presenta tutt’altro che scontato. La squadra è infatti reduce da una prova difficile e dovrà ritrovare compattezza e determinazione per affrontare al meglio un match che può indirizzare il finale di stagione. Appuntamento quindi al PalaMago, dove la Robur Saronno cercherà di fare un passo importante verso la chiusura della stagione regolare con il miglior piazzamento possibile.

(foto archivio)

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