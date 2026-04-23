Basket

OLGIATE OLONA – Colpo esterno della Robur Saronno nel recupero della penultima giornata di Serie B Interregionale. Sul parquet del Marnate, nello scontro diretto tra due squadre appaiate al penultimo posto, i saronnesi si impongono 86-92 al termine di una gara intensa e ricca di cambi di inerzia.

La Robur parte con il piede giusto, trovando subito ritmo offensivo e chiudendo il primo quarto avanti grazie a un attacco prolifico, capace di produrre 30 punti. Il vantaggio cresce anche nel secondo periodo, con Saronno che allunga fino al 31-45 all’intervallo lungo, mostrando buona circolazione di palla e soluzioni efficaci in fase realizzativa. Al rientro dagli spogliatoi cambia però l’inerzia della partita: Marnate alza l’intensità difensiva e costruisce una rimonta progressiva, rosicchiando punti fino al 56-62 di fine terzo quarto. Nell’ultimo periodo i padroni di casa completano l’aggancio, trovando il pareggio sul 68-68 a sei minuti dalla sirena. Poco dopo arriva anche il primo vantaggio locale sul 72-70 a 4’50’’ dalla fine, dopo un avvio di quarto che aveva visto comunque la Robur partire bene con una palla recuperata e canestro in contropiede di Basili. Nel momento più delicato, però, Saronno trova le risposte decisive: Molteni si prende la squadra sulle spalle con punti e giocate importanti, riportando avanti i suoi.

Nel finale la Robur soffre la pressione dei locali, ma riesce a restare lucida nei possessi chiave. A mettere il sigillo sulla vittoria è Pellegrini, che nei momenti conclusivi blinda il risultato fino all’86-92 finale.

Un successo pesante in chiave salvezza: a una giornata dal termine della regular season, Saronno è certa almeno del terz’ultimo posto. Sabato sera, nella sfida casalinga contro Campus Varese, i biancoblù avranno però la possibilità di migliorare ulteriormente la propria posizione e presentarsi ai playout con un vantaggio importante.

(foto: una fase del match)

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