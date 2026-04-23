Comasco

MOZZATE – Cantiere bloccato e attività interrotta per abuso edilizio in via Anna Frank: è l’esito di un intervento eseguito nel fine settimana dalla polizia locale guidata dal comandante Gabriele Airoldi, con il supporto di carabinieri e vigili del fuoco.

Secondo quanto ricostruito, l’operazione è scattata dopo un sopralluogo che ha permesso di accertare irregolarità legate a una pratica edilizia presentata al Comune. La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) risultava infatti carente dal punto di vista documentale. Una criticità già evidenziata dagli uffici comunali con un preavviso di diniego, come previsto dalla normativa vigente. Nonostante questo, l’azienda avrebbe comunque avviato e quasi completato l’intervento edilizio.

Da qui la decisione di fermare immediatamente i lavori e interrompere l’attività. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Turate e quelli di Lomazzo, oltre ai vigili del fuoco, a supporto delle operazioni coordinate dalla polizia locale di Mozzate. Al termine degli accertamenti è stata avviata la procedura penale con la comunicazione di notizia di reato all’autorità giudiziaria. L’area resta ora sotto attenzione per gli sviluppi del caso.

L’intervento rientra nelle attività di controllo del territorio e di contrasto agli abusi edilizi, con il coinvolgimento congiunto delle forze dell’ordine.

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