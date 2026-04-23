Calcio

SARONNO – Con la vittoria netta per 3-0 conquistata domenica 12 aprile contro il Sant’Ilario Milanese, l’Equipe Garibaldi conquista ufficialmente i play-off del girone A della terza categoria di Legnano che avranno inizio il prossimo 26 aprile con il primo turno che vedrà protagoniste alle 16 al centro sportivo Matteotti di Saronno la squadra saronnese e la Virtus Sedriano.

L’Equipe Garibaldi Saronno, dunque, riesce a ottenere la fase play-off nel primo anno di collaborazione con il Fbc Saronno nata per fare crescere e dare sfogo ai giovani calciatori della juniores della prima squadra saronnese. Nonostante un non ottimo inizio, il cambio dell’allenatore a campionato in corso che ha visto Cristiano Melinte subentrare a Roberto Belegotti e un sali-scendi di risultati che hanno portato l’Equipe al terzo posto della classifica a quota 39 punti, l’obbiettivo resta quello di conquistare la promozione vincendo la fase play-off della stagione per dare continuità al progetto, sarà, quindi, fondamentale la vittoria domenica prossima in casa contro la Virtus Sedriano che ha chiuso il campionato al sesto posto del girone a una lunghezza di distanza dai saronnesi.

(foto da archivio)

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