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CASTIGLIONE OLONA – Una serata dedicata alla riflessione e alla bellezza è in programma venerdì 24 aprile alle 21 alla sala della Quadreria di Palazzo Branda Castiglioni. Protagonista dell’incontro sarà Don Silvano Lucioni, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Ferito dalla bellezza, sorpreso dalla gioia”. Un appuntamento pensato come momento di condivisione e approfondimento, attraverso il racconto dell’autore.

La serata sarà dedicata al tema della bellezza e alla capacità di cogliere i “doni inaspettati ma autentici” che si incontrano nella quotidianità, con uno sguardo aperto sul mondo e sulle relazioni. L’evento si terrà nella sede della Quadreria, nel cuore del centro storico, ed è a ingresso libero. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura al numero 0331858301.

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(foto archivio: un precedente evento a Palazzo Branda Castiglioni)

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