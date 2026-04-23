Groane

SOLARO – La danza italiana si prepara a conquistare Dublino con una nutrita rappresentanza proveniente dal cuore del milanese. Saranno ben ventinove gli atleti dell’Asd Danzarte di Solaro a volare in Irlanda per le finali della Dance World Cup, in programma dal 7 al 18 luglio prossimi. Un traguardo straordinario che giunge dopo una selezione rigorosissima tenutasi a Villa d’Almè, dove i ballerini solaresi sono riusciti a distinguersi tra oltre 500 concorrenti provenienti da ogni angolo della penisola.

L’accademia di Solaro non è nuova a palcoscenici di tale importanza, vantando una presenza costante nelle competizioni internazionali fin dal 2012. Il gruppo che si presenterà a Dublino è composto da performer di età compresa tra gli 8 e i 25 anni, a testimonianza di un vivaio capace di coltivare talenti in diverse fasce anidre. L’accesso alla fase finale è stato garantito solo a coloro che hanno ottenuto un punteggio d’eccellenza, posizionandosi nei primi cinque posti delle rispettive categorie di specializzazione.

Il valore della competizione è sottolineato dai numeri impressionanti dell’evento: si stima che oltre 120.000 giovani ballerini abbiano tentato la qualificazione in tutto il mondo, con soli 10.000 ammessi all’atto finale. Gli atleti di Danzarte si misureranno in un ventaglio tecnico estremamente ampio, che spazia dal rigore della danza classica e neoclassica alla creatività della contemporanea e del modern, fino alle discipline più ritmate come il tip tap, il jazz, il canto e le sonorità urban della street dance.

In attesa della cerimonia di apertura, che vedrà sfilare le delegazioni nazionali in un grande corteo per le vie della capitale irlandese, il lavoro in sala prosegue senza sosta. Il corpo docente, guidato dalla direzione tecnica della scuola e supportato da uno staff dedicato, sta affinando le coreografie per puntare al podio mondiale. Fondamentale per la riuscita della trasferta è stato anche il contributo degli sponsor locali, il cui sostegno economico permette di affrontare i costi di una spedizione così numerosa, trasformando un sogno sportivo in una realtà concreta per l’intero territorio.

(foto dalle pagine social di Danzarte Asd Solaro)

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