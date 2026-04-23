Calcio

SARONNO – Ultimi novanta minuti decisivi per la stagione dell’Fbc Saronno, atteso domenica a Tavernerio dalla sfida contro l’Altabrianza. Una gara da dentro o fuori per i biancocelesti, che con una vittoria avrebbero la certezza matematica dell’accesso ai playoff di Eccellenza. A caricare l’ambiente, alla vigilia, è stato il direttore generale Marco Proserpio con un messaggio diretto e senza mezzi termini affidato ai social: “Vivere o morire… noi ci proviamo”. Parole forti, che richiamano l’importanza della posta in palio e il percorso compiuto dalla squadra durante la stagione.

Nel lungo messaggio, il dirigente ha sottolineato il sacrificio e l’impegno del gruppo: il “sangue versato” e il “sudore lasciato sul campo”, ma anche la determinazione di una squadra che non ha mai smesso di lottare. Un richiamo all’orgoglio e all’identità biancoceleste, con un chiaro riferimento anche al legame con la tifoseria. Domenica servirà una prova concreta: di fronte ci sarà un’Altabrianza in cerca di punti salvezza, dunque tutt’altro che arrendevole. Ma il Saronno sa che il destino è nelle proprie mani: vincere significherebbe blindare i playoff senza dipendere da altri risultati.

Una partita che vale una stagione, con un messaggio chiaro arrivato dalla dirigenza: dare tutto, fino all’ultimo minuto.

Il messaggio di Proserpio

Vivere o morire… noi ci proviamo! Per tutto il sangue versato, per tutto il sudore lasciato su questo campo, per ogni battaglia combattuta senza mai indietreggiare, noi siamo ancora qui, più vivi che mai, con il cuore che batte più forte di qualsiasi paura, con la rabbia che ci scorre nelle vene e ci spinge oltre ogni limite, perché questa maglia non si tradisce, questa curva non si abbandona, e chiunque osi mettersi davanti dovrà fare i conti con la nostra fame, la nostra cattiveria e il nostro orgoglio che non morirà mai.

Per la partitissima, il Fbc Saronno offrirà il biglietto di ingresso a tutti i tifosi che lo seguiranno in trasferta.

Classifica

Arconatese 73 punti, Solbiatese 61, Caronnese 56, Fbc Saronno 53, Legnano e Vergiatese 51, Rhodense 49, Lentatese 41, Ardor Lazzate 40, Mariano 39, Magenta e Arcellasco 38, Vis Nova Giussano e Besnatese 37, Vigevano 36, Sedriano 35, Altabrianza 33, Sestese 32.

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