SARONNO – Un appello sui social per ritrovare un oggetto dal forte valore affettivo: una fede nuziale smarrita in zona stazione nella mattinata di oggi.

A lanciare la richiesta è il figlio del proprietario, che ha pubblicato il messaggio nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se…”, molto seguito dai residenti. Nel post si legge: “È stata persa una fede nuziale da mio padre stamattina a Saronno. Se qualcuno l’ha trovata, può contattarmi o dirmi dove è stata portata? Ringrazio tutti in anticipo”.

Non sono noti ulteriori dettagli sulle circostanze dello smarrimento, né il punto esatto in cui l’anello potrebbe essere stato perso. L’unica indicazione riguarda l’area della stazione, una delle zone più frequentate della città, soprattutto nelle ore del mattino.

Come spesso accade in questi casi, il passaparola sui social diventa uno strumento importante per aumentare le possibilità di ritrovamento. L’appello resta quindi aperto: chiunque abbia notato la fede o sia entrato in possesso dell’oggetto è invitato a mettersi in contatto con l’autore del post.

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