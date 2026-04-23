Groane

GARBAGNATE – Osl Basket, l’associazione che da anni si impegna nella promozione dell’attività sportiva come umana e formativa, conferma il suo impegno nel territorio, rafforzato dalla partnership con il ristorante McDonald’s di Garbagnate Milanese. Si tratta di una collaborazione già consolidata durante la stagione 2025 e ha portato importanti risultanti, tanto che anche per il 2026 la società e lo sponsor hanno scelto di destinare il contributo all’implementazione di un’articolata Safeguarding Policy, pensata per prevenire abusi, violenze e discriminazioni sui minori nell’attività sportiva.

Sin dal 1988, il sodalizio biancorosso offre un percorso di crescita completo: dal micro/minibasket (4 anni) alla prima squadra, con coach che sono innanzitutto educatori. Proprio il senso di appartenenza ha fatto la differenza nel raggiungere traguardi impensabili per un oratorio, quali la militanza nel quarto campionato nazionale. Due le storiche bandiere: Alessio Koeman Allegri, uno dei giocatori più talentuosi delle Minors, anche istruttore minibasket; Enzo Marrapodi, il Prez che ha fondato la Società e l’ha resa garanzia di stile, dentro e fuori dal campo. Un impegno che continua sino ad oggi e con uno sponsor storico.

“Si tratta non solo di una collaborazione rinnovata, ma di un progetto che si sta evolvendo grazie alla collaborazione tra due enti del territorio: la società sportiva Osl Basket di Garbagnate e il nostro ristorante con l’unico obiettivo di rendere migliore l’esperienza sportiva dei più piccoli”, dichiara Giacomo Bosia, licenziatario del ristorante McDonald’s di Garbagnate e di altri ristoranti in Milano e nell’hinterland.

“I team che meglio riescono a esprimere il proprio potenziale – commenta la Presidente dell’Osl Basket Garbagnate, Mariella Negretti Marrapodi – sono quelli in cui c’è fiducia tra i componenti. Ecco, da 20 anni, McDonald’s è il compagno di squadra che crede in noi, in modo sincero e sentito. Alla base c’è la comunione di valori: e in questi casi, capirsi, è davvero facile. Gli aspetti umani, educativi e formativi sono per l’Osl Basket e Minibasket prioritari; post-Covid, stiamo fronteggiando delle dinamiche inedite e delicate, e la Safeguarding Policy è uno strumento prezioso: poterla sviluppare con professionalità qualificate è rassicurante, e il marchio degli archi dorati ci aiuta in questo percorso. Proseguendo con la metafora, siamo felici di condividere, durante l’anno, diversi “momenti di spogliatoio”: con piacere, prendiamo parte agli eventi, specie quelli solidaristici, del Ristorante di Via Peloritana, dove siamo sempre trattati in modo regale. Avere nella nostra Famiglia Giacomo, Loredana, Debora e tutto lo staff e motivo di orgoglio e di enorme gratitudine”.

(foto archivio)

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