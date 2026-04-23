SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 22 aprile, emergono episodi di cronaca tra aggressioni e furti, ma anche interventi delle forze dell’ordine e temi legati alla sicurezza urbana e al sostegno alle attività commerciali. Un quadro variegato che racconta preoccupazioni e iniziative del territorio.

Un’aggressione in corso Italia ha portato al ricovero di un 18enne, soccorso e trasportato in ospedale dopo l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’accaduto.

Durante controlli dei carabinieri, il fiuto del cane Harry ha permesso di individuare hashish, con due quarantenni segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti.

Una mamma ha lanciato un appello dopo il furto della mountain bike del figlio, chiedendo aiuto per ritrovarla e sensibilizzando la comunità su episodi simili.

Una serie di effrazioni ha colpito sedi di associazioni, tra cui l’ex Pizzigoni, dove i ladri si sono introdotti portando via solo poche monete prima di fuggire.

Si discute anche di commercio e sicurezza con una mozione di Forza Italia che propone interventi su parcheggi e controlli per sostenere i negozi cittadini.