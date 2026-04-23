I più letti di ieri: aggressione in centro, droga scoperta dal cane e allarme furti
23 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 22 aprile, emergono episodi di cronaca tra aggressioni e furti, ma anche interventi delle forze dell’ordine e temi legati alla sicurezza urbana e al sostegno alle attività commerciali. Un quadro variegato che racconta preoccupazioni e iniziative del territorio.
Un’aggressione in corso Italia ha portato al ricovero di un 18enne, soccorso e trasportato in ospedale dopo l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’accaduto.
Durante controlli dei carabinieri, il fiuto del cane Harry ha permesso di individuare hashish, con due quarantenni segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti.
Il fiuto del cane Harry scopre l’hashish. Due 40enni nei guai nei controlli dei carabinieri
Una mamma ha lanciato un appello dopo il furto della mountain bike del figlio, chiedendo aiuto per ritrovarla e sensibilizzando la comunità su episodi simili.
Saronno, appello di una mamma per il furto della mountain bike del figlio
Una serie di effrazioni ha colpito sedi di associazioni, tra cui l’ex Pizzigoni, dove i ladri si sono introdotti portando via solo poche monete prima di fuggire.
Saronno, effrazioni nelle sede di diverse associazioni: blitz all’ex Pizzigoni. Ladri scappano con le monetine
Si discute anche di commercio e sicurezza con una mozione di Forza Italia che propone interventi su parcheggi e controlli per sostenere i negozi cittadini.
Saronno, mozione di FI: “Parcheggi e sicurezza per sostenere i negozi”
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