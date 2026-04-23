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SARONNO – Giovedì 23 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta stabile e soleggiata per l’intero arco delle ore, senza precipitazioni previste. Il cielo resterà sereno o al più poco nuvoloso, garantendo condizioni ideali per attività all’aperto. Le temperature risultano miti, con una massima che raggiungerà i 21°C e una minima di 8°C, segnando un clima tipicamente primaverile. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a rinforzarsi leggermente disponendosi da Ovest-Sudovest, senza però creare particolari disagi. Non sono presenti allerte meteo, a conferma di una situazione atmosferica tranquilla e stabile su tutta la zona.

Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da condizioni regolari e senza fenomeni rilevanti, con buona escursione termica tra mattino e pomeriggio. Anche la qualità dell’aria e la visibilità si manterranno buone grazie alla presenza dell’alta pressione.

In Lombardia la situazione risulta simile: l’alta pressione domina la regione garantendo cieli sereni o poco nuvolosi su pianure, Prealpi e Alpi. Solo sulle Orobie si osserva qualche nube in più nelle prime ore del giorno, ma senza fenomeni associati. I venti restano deboli su gran parte del territorio, contribuendo a mantenere condizioni meteo stabili e uniformi.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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