Comasco

MOZZATE – Appuntamento con il teatro sabato 25 aprile alle 21 alla scuola primaria Castiglioni di Mozzate, in piazza Trattati di Roma.

In programma lo spettacolo “La trappola”, thriller psicologico in due atti proposto dalla compagnia Senza Bussola, associazione artistica e culturale, con il patrocinio del Comune di Mozzate. La regia è affidata a Franco Millefanti. Lo spettacolo si sviluppa come un racconto teatrale che gioca sul tema della verità e della percezione, sintetizzato dalla frase “E se la verità fosse solo un’altra menzogna?”, offrendo al pubblico una narrazione carica di tensione e colpi di scena.

La serata inizierà alle 21 con la rappresentazione teatrale. Per partecipare è possibile prenotare tramite QR code oppure contattando il numero WhatsApp 3288894894. L’evento si terrà nella sede della scuola primaria Castiglioni, facilmente raggiungibile nel centro cittadino.

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(nell’immagine, la locandina dell’evento)

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