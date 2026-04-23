Politica

TRADATE – Colpo di scena al termine del consiglio comunale: collegato da Roma, dove era impegnato per il decreto sicurezza alla Camera, il deputato Stefano Candiani ha annunciato che venerdì, al rientro, rassegnerà le dimissioni da consigliere comunale tradatese. Dopo 29 anni in aula, Candiani lascia per candidarsi a sindaco di Macugnaga. “È una candidatura di servizio, per dare una mano a quella piccola comunità”, ha spiegato, sottolineando come la decisione sia maturata dopo alcune settimane di riflessione. Le dimissioni sono necessarie per poter partecipare alla corsa elettorale, anche se ha assicurato che continuerà a seguire le vicende politiche di Tradate.

A Macugnaga sfiderà Francesco Gaiardelli. Il Comune è attualmente commissariato dopo lo scioglimento del consiglio e le vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex sindaco.

Nel corso della stessa seduta consiliare è stata inoltre ritirata la “mozione Ramelli”, presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Innocenzo Giammetta e Paolo Anzani, che sarà comunque approfondita in una commissione dedicata.

23042026