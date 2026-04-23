Città

SARONNO – Uno sposalizio mitologico diventa arte urbana: sarà la scena del matrimonio tra Bacco e Arianna, tratta da un’opera conservata in biblioteca civica, il soggetto del nuovo murale firmato da Andrea Ravo Mattoni nel centro città.

Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale giovedì 16 aprile e prevede la realizzazione dell’opera su una parete privata affacciata su piazza Ugo La Malfa, messa a disposizione dal condominio.

Il soggetto scelto riprende un particolare dei teleri di Stefano Maria Legnani, oggi esposti nella sala studio della biblioteca civica, raffigurante lo sposalizio di Bacco e Arianna. L’intervento rientra tra le azioni del progetto “Varese Cultura 2030”, promosso dalla Provincia di Varese e finanziato in parte attraverso fondi dedicati alla valorizzazione culturale.

Tempi e modalità

La realizzazione è prevista tra lunedì 15 e venerdì 19 giugno, con eventuale estensione fino a tre giorni per completare la protezione finale. Prima dell’intervento sarà effettuata la pulizia della superficie, mentre a conclusione dei lavori verrà applicata una vernice protettiva contro agenti atmosferici e degrado. Il bozzetto sarà inoltre sottoposto al parere della commissione comunale per il paesaggio.

Costi e ricerca di sostegni

Il costo complessivo dell’opera è stimato in circa 30mila euro, di cui 20mila coperti dal progetto “Varese Cultura 2030”, mentre la parte restante è a carico del Comune. L’Amministrazione sta cercando sponsorizzazioni a supporto dell’intervento. Sono inoltre previsti circa 3.100 euro per la manutenzione nei dieci anni successivi, comprensiva di pulizia e ulteriori strati protettivi.

Convenzione e durata

La realizzazione è regolata da una convenzione tra il Comune e il condominio proprietario della parete: per almeno dieci anni non potranno essere effettuati interventi sul muro che possano compromettere il murale, mentre la manutenzione resterà in capo al Comune.

(foto archivio delle opere del Legnani in biblioteca)

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