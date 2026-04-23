Varesotto

VARESE – Camera di Commercio di Varese investe su inclusione e lavoro con due nuovi bandi per il 2026 dedicati ai cittadini stranieri, puntando su formazione e mobilità come leve concrete per favorire l’ingresso nel mondo occupazionale. Le due misure mettono a disposizione risorse significative (150mila euro complessivamente) per sostenere progetti sperimentali capaci di rispondere ai bisogni del territorio e, allo stesso tempo, valorizzare le competenze. L’obiettivo è chiaro: facilitare percorsi di integrazione che non siano solo sociali, ma anche professionali, e soprattutto duraturi.

Il primo bando, “Progetti sperimentali di mobilità per stranieri – Anno 2026”, è dedicato alla mobilità e punta a finanziare iniziative che permettano ai lavoratori stranieri di superare uno degli ostacoli che spesso rendono impossibile l’inserimento lavorativo, e cioè la difficoltà materiale a raggiungere il luogo di lavoro. La misura intende altresì sostenere l’adozione da parte delle imprese dei Piani di Spostamento Casa-Lavoro. Per il bando Mobilità sono disponibili 100mila euro.

Il secondo bando, “Progetti sperimentali di formazione per stranieri – Anno 2026”, guarda invece alla formazione, proponendosi di sostenere progetti in grado di sviluppare competenze richieste dalle imprese locali e colmare eventuali carenze formative per incrementare il grado di occupabilità dei cittadini stranieri presenti sul territorio, già lavoratori oppure ancora in cerca di occupazione, anche minori (di almeno 15 anni di età). L’idea è quella di ridurre la distanza tra domanda e offerta di lavoro, offrendo percorsi concreti e mirati che possano efficacemente tradursi in occupazione.

Entrambi i bandi sono aperti a una rete ampia di soggetti proponenti: enti del terzo settore, organizzazioni attive nei servizi alla persona e nelle attività di accoglienza, piccole e medie imprese, anche, auspicabilmente, in partenariato tra loro. Un approccio che punta a mettere in connessione mondi diversi per costruire sinergie positive e risposte più efficaci.

Le domande potranno essere presentate per entrambi i bandi fino al 30 settembre, salvo esaurimento delle risorse.

Con queste iniziative, Camera di Commercio di Varese rafforza il proprio impegno su un tema strategico per il futuro del territorio: l’integrazione come motore di sviluppo, capace di generare valore sia per le persone sia per il sistema economico locale.

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