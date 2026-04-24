iltra2

CASTIGLIONE OLONA – In occasione della Festa della Liberazione e della Festa del Lavoro, il Comune di Castiglione Olona ha previsto l’apertura straordinaria dei musei cittadini.

Sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio sarà infatti possibile visitare il Museo Branda Castiglioni e il Museo Arte Plastica (Map) con un biglietto unico cumulativo. Gli orari di apertura saranno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, offrendo così ai visitatori la possibilità di scoprire il patrimonio culturale del centro storico in entrambe le giornate festive.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per cittadini e turisti di visitare due dei principali poli museali di Castiglione Olona, valorizzando l’offerta culturale del borgo in occasione di due ricorrenze particolarmente sentite.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: il Map di Castiglione Olona)

24042026