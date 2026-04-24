Saronnese

ORIGGIO – Mario Ceriani, medico chirurgo già primo cittadino dal 1996 al 2005 e dal 2015 al 2020, il terzo candidato sindaco alle elezioni amministrative del prossimo maggio. A sostenerlo una lista formata da Forza Italia e Origgio c’è

“La nostra è una proposta concreta, fatta di pragmatismo e responsabilità. Vogliamo un Comune che funzioni, che sia presente, che risponda, che sia al fianco di chi ogni giorno manda avanti il nostro paese: famiglie, lavoratori, imprenditori, associazioni di volontariato e culturali, e Parrocchia.

Oggi se vi recate nell’ufficio tecnico del Comune c’è desolazione: una dipendente al front office lasciata sola; non troverete nessun tecnico (ad eccezione da qualche settimana di un operatore che un altro Comune concede al nostro per sei ore alla settimana).

Un’Amministrazione uscente, assente, trasparente nel senso di essere invisibile agli occhi degli Origgesi, incapace di leggere e contrastare ciò che stava accadendo: pensionamenti previsti e nessun ricollocamento, responsabilità dirigenziale tolte a tecnici competenti dell’ufficio tecnico (che come normale conseguenza se ne sono andati via…) e assegnate al Comandante della locale Polizia.

Origgio ha bisogno di ritrovare slancio, empatia, dignità e visione. Origgio c’è, e io ci metterò la mia esperienza di tre mandati come Sindaco, la mia passione e il mio impegno quotidiano, ma servirà una comunità unita, che si ascolti e dove le sue componenti trainanti lavorino nella stessa direzione.

Sarà importante la sinergia con le associazioni che animano la nostra comunità. Il programma amministrativo prenderà forma concreta dall’incontro che l’Amministrazione terrà con tutte le componenti del territorio e dalla presa visione della situazione finanziaria economica che troveremo.

Al termine del mio terzo mandato, nel settembre 2020, l’Amministrazione Comunale aveva estinto tutti i mutui. Il Comune non aveva debiti, oggi sappiamo che l’Amministrazione uscente ha acceso un mutuo di 1 milione di euro per la realizzazione della casa dei medici, che non ha alcuna convenzione con la Asst Valle Olona e dove eventuali prestazioni specialistiche saranno in libera professione e non mutuabili.

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