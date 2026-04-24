Sport

CASSANO MAGNAGO – Dopo la giornata stratosferica e ricca di ottimi risultati a Busto Arsizio che ha visto addirittura la conquista di ben due primi posti, i giovanissimi ciclisti del Pedale Saronnese sono tornati a pedalare per le strade di Cassano Magnago lo scorso 19 aprile mettendo in scena, ancora una volta, una grande prova di forza e di squadra sotto gli occhi a bordo strada del presidente della società sportiva di Saronno Emilio Filippini.

Tra i protagonisti, Samuele, Tommaso e Martina che, rispettivamente nella categorie G1, G5 e G6, hanno centrato tutti uno spettacolare sesto posto confermando le proprie doti e la crescita costante di un gruppo che con compattezza riesce sempre maggiormente a esprimersi al meglio con grinta e carattere. Risultati che, dunque, non frenano la fantastica striscia di risultati positivi cominciata a Sovico con l’inaugurazione della nuova stagione sportiva ma che danno prova del grande lavoro svolto dall’intero staff del Pedale Saronnese.

(foto da Facebook)

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