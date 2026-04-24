I più letti di ieri: cantiere abusivo fermato, murales di Ravo e orto sociale contro lo spaccio
24 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 23 aprile, in primo piano controlli sul territorio con lo stop a un cantiere irregolare, ma anche iniziative culturali e sociali che valorizzano la comunità. Spazio poi all’arte urbana e a un’esperienza internazionale nel mondo della danza.
Blitz nel fine settimana con l’interruzione di un’attività edilizia irregolare: le autorità hanno fermato i lavori in un cantiere abusivo, avviando gli accertamenti del caso.
Blitz nel weekend: interrotta attività edilizia irregolare, fermati i lavori nel cantiere abusivo a Mozzate
Un nuovo murales firmato da Ravo arricchisce il centro cittadino, reinterpretando “Nozze di Bacco e Arianna” del Legnani e portando l’arte classica nello spazio urbano.
Un murales firmato Ravo nel cuore di Saronno. Nozze di Bacco e Arianna del Legnani diventano arte urbana
Presentato “il campo di Oz”, un orto sociale che punta a creare comunità e a sottrarre terreni al degrado e allo spaccio, trasformandoli in luoghi di aggregazione positiva.
Svelato il Campo di Oz, l’orto che coltiverà una comunità. Togliendo terreni allo spaccio
Dalla città verso l’Irlanda: una spedizione di giovani danzatori è pronta a rappresentare l’Italia ai mondiali, portando talento ed entusiasmo su un palcoscenico internazionale.
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